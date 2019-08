Slovenia-Giappone: ministro Esteri Kono oggi in visita a Lubiana

- Il ministro degli Esteri giapponese Taro Kono si trova oggi in visita a Lubiana per incontri con il presidente sloveno Borut Pahor e con il capo della diplomazia di Lubiana Miro Cerar. Secondo quanto evidenzia l'agenzia di stampa "Sta", quella di oggi da parte di Kono è la prima visita di un ministro degli Esteri del Giappone in Slovenia. La visita dimostra quindi la volontà di rafforzamento dei rapporti bilaterali tra i due paesi, riferisce il ministero degli Esteri di Lubiana tramite una nota. Kono è arrivato a Lubiana proveniente da Sofia, capitale della Bulgaria dove ieri è stato in visita ufficiale.(Lus)