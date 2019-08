Nigeria: attacchi di banditi, governatore stato di Enugu ordina distruzione nascondigli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dello stato nigeriano sud-orientale di Enugu, Ifeanyi Ugwuanyi, ha ordinato di distruggere delle grotte che servivano da nascondiglio di banditi. Le autorità, riferisce la stampa locale, hanno deciso di smantellare questi covi come misura contro l'aumento degli attacchi nelle zone circostanti: di recente è stata presa d'assalto una stazione di polizia per sottrarre armi, quindi due banche a Igarra, nello stato di Edo. Al centro dell'attenzione delle autorità ci sono in particolare le zone delle foreste di Ihe-Agbogugu-Ogbaku-Amurri e Isu-Awaa-Agbudu. Diversi gruppi armati sono attivi in Nigeria, il più agguerrito dei quali è il gruppo jihadista Boko Haram: la sua insurrezione è iniziata nel 2009, quando i combattimenti con le forze di sicurezza nel nord-est della Nigeria hanno causato la morte di centinaia di miliziani della setta islamista e del suo leader Muhammed Yusuf. In dieci anni di conflitto sono state uccise quasi 27 mila persone e oltre 2 milioni di residenti hanno abbandonato la loro casa cercando rifugio nei paesi vicini.(Res)