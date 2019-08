Ucraina-Russia: presidente Duma, Usa dietro decreto Kiev che semplifica procedure per cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky sulla semplificazione delle procedure per ottenere la cittadinanza ucraina per i cittadini russi "è populismo assoluto": è chiaro che dietro la decisione c'è il Dipartimento di Stato Usa. Lo ha dichiarato il presidente della Duma di Stato della Federazione Russa,Vjacheslav Volodin. "Non c'è lavoro in Ucraina, gli standard di vita sono bassi, e quando il presidente dell'Ucraina inizia ad invitare i cittadini di altri paesi in uno Stato dove ogni settore della vita è in crisi si tratta di populismo", ha dichiarato Volodin citato da una nota stampa della Duma. Secondo Volodin, "è ovvio che il Dipartimento di Stato Usa è dietro questa decisione". "Coloro che hanno violato le leggi russe, hanno sottratto fondi e ora vogliono sfuggire le punizioni e ricevere copertura politica nella forma di asilo, saranno inviati in Ucraina invece che negli Stati Uniti o nel Regno Unito", ha aggiunto il presidente della Duma. (segue) (Rum)