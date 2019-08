Trasporti: Ad Fs Italiane Battisti, rafforziamo presenza nel Regno Unito

- Dopo soli tre anni nel Regno Unito, Ferrovie dello Stato italiane rafforza la sua presenza con la gestione di una delle linee ferroviarie più importanti nel paese, in partnership con FirstGroup: lo ha sottolineato Gianfranco Battisti, Ad di Fs Italiane, secondo quanto riportato da una nota stampa diffusa dopo che la società si è aggiudicata insieme FirstGroup la concessione per gestire la tratta ferroviaria della West Coast del Regno Unito dal 2019 al 2031. "L'aggiudicazione di questa gara rappresenta un altro passo significativo nella nostra ambizione di svolgere un ruolo importante nel settore ferroviario del Regno Unito. Con questa partnership prosegue lo sviluppo internazionale del Gruppo Ferrovie dello Stato, in particolare in un mercato ad alto potenziale come quello del Regno Unito. Abbiamo una consolidata e riconosciuta esperienza nel settore dell'alta velocità in Italia. Questo progetto ha migliorato la vita degli italiani. Trenitalia opera nell'unico mercato competitivo e aperto per i servizi ad alta velocità nel mondo", ha continuato Battisti. (segue) (Com)