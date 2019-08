Trasporti: Ad Fs Italiane Battisti, rafforziamo presenza nel Regno Unito (2)

- "A partire dall'acquisizione di c2c nel 2017, la nostra penetrazione del mercato britannico si è notevolmente rafforzata -attraverso investimenti in tecnologia e servizi ai clienti. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti in termini di puntualità delle prestazioni e soddisfazione del cliente, che si è dimostrata tra le migliori nel Regno Unito. Trenitalia è ora uno dei principali operatori ferroviari in Europa: presente nei mercati francese, tedesco, greco e in partnership austriaco e svizzero, oltreché in Italia e nel Regno Unito. La nostra ambizione è di crescere ulteriormente nel Regno Unito e altrove nei prossimi anni", ha concluso Battisti. (Com)