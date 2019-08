Tunisia: Zbidi, ricevuto sostegno da leader nazionali e società civile

- Il ministro della Difesa dimissionario Abdelkarim Zbidi, ha ricevuto sostegno da leader nazionali, partiti e società civile dopo la sua candidatura alle prossime presidenziali. Lo ha dichiarato Zbidi in un video diffuso in occasione di Eid al Adha, sottolineando ''l'orgoglio e la soddisfazione per questo sostegno''. Zbidi è considerato nel panorama politico laico tunisino una figura di continuità con il percorso avviato da Nidaa Tounes e dal defunto presidente Beji Caid Essebsi e da molti è considerato la personalità adeguata per contenere una eventuale ascesa del partito islamico moderato Ennahda. Tra i sostenitori di Zbidi vi è il noto imprenditore Kamel Letaief, a lungo considerato il braccio destro del deposto presidente Zine el Abedine Ben Ali dal 1987 al 1992, prima di entrare in contrasto con l’allora capo dello Stato, e ritornato particolarmente attivo durante la presidenza di Beji Caid Essebsi, mantenendosi sempre al di fuori dell’agone politico. Un altro punto a favore della candidatura di Zbidi è il rapporto con gli Stati Uniti, in grado di bilanciare l’eccessiva influenza della Francia. (segue) (Tut)