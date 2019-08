Tunisia: organizzazioni società civile invitano Ennaceur a garantire parità di genere

- Un gruppo di organizzazioni della società civile ha invitato il presidente ad interim della Tunisia Mohamed Ennaceur, a garantire il rispetto della parità di genere come previsto dalla Costituzione. In una lettera inviata al capo dello Stato ad interim citata dal quotidiano “Al Chorouk” in occasione della Giornata internazionale della donna, il gruppo di organizzazioni ha sottolineato: ''Occorre applicare il principio di uguaglianza di genere e l'approvazione del progetto di legge sull'uguaglianza di uomini e donne per quanto riguarda il diritto di famiglia''.(Tut)