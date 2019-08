Roma: latitante da 4 anni, arrestato 54enne condannato per traffico droga

- Un albanese di 54 anni, con precedenti, era ricercato dal novembre del 2015 perché doveva scontare nove anni di carcere per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Ieri, i carabinieri del nucleo radiomobile nel corso di un normale controllo lo hanno fermato in piazza Ragusa. L’uomo ha esibito un documento rilasciato dalle autorità albanesi che è risultato falso, al momento della verifica con strumenti speciali come la torcia a luce ultravioletta. A quel punto i militari hanno approfondito le ricerche ed è emerso che sulla vera identità dell’uomo gravava un ordine di custodia in carcere per nove anni, emesso dal Tribunale di Napoli nel 2015. Il documento è stato sequestrato e l’uomo arrestato è stato portato nel carcere di Rebibbia.(Rer)