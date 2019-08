Giappone: tifone Krosa raggiunge la parte occidentale del paese

- Il potente tifone Krosa è giunto stamattina nel Giappone occidentale. Lo ha annunciato l’agenzia meteorologica giapponese. La violenta perturbazione ha toccato terra nelle scorse ore, dopo essersi formata nel Pacifico, e continuerà ad insistere sulla parte occidentale del paese anche domani. Le autorità giapponesi hanno messo in guardia da potenziali frane e allagamenti nelle aree attraversate dal tifone, che ha recato con sé piogge torrenziali sin dalle prime ore di stamattina. L’arrivo del tifone coincide con rientro di viaggiatori dalle vacanze estive: le compagnie aeree Japan Airlines CO e All Nippon Airways Co (Ana) hanno annunciato la cancellazione di un centinaio di voli da e per Miyazali e altre prefetture nella regione sud-occidentale del Kyushu. (Git)