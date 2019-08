Giappone: ancora lontano obiettivo di mille miliardi di export agricoli

- L’obiettivo dell’amministrazione del premier giapponese Shinzo Abe di aumentare le esportazioni dei settori agricolo, ittico e forestale del paese a mille miliardi di yen (9,5 miliardi di dollari) nel 2019 appare ancora lontano. Le esportazioni di tali tipologie di prodotti – inclusi gli alimenti lavorati – sono aumentate del 2,9 per cento su base annua nel primo semestre di quest’anno, a 448,6 miliardi di yen, secondo i dati pubblicati dal ministero dell’Agricoltura giapponese. Le esportazioni agricole e forestali giapponesi hanno segnato il settimo record annuo consecutivo, ma il dato è assai inferiore all’aumento percentuale del 15,2 per cento auspicato dal governo, anche a causa delle nubi che gravano sull’economia globale. Dal momento che la domanda di cibo è in calo in Giappone, a causa del progressivo declino demografico, il governo del premier Abe ha fissato l’obiettivo di aumentare l’export settoriale a mille miliardi di yen per sostenere l’industrria agricola nazionale; nel 2012, le esportazioni del settore sono ammontate a 450 miliardi di yen, e lo scorso anno hanno toccato quota 906,8 miliardi. (segue) (Git)