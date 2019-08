Giappone: ancora lontano obiettivo di mille miliardi di export agricoli (7)

- Oltre due terzi delle aziende giapponesi del settore manifatturiero quotate in borsa hanno notificato un calo degli utili trimestrali tra aprile e giugno. Si tratta del dato peggiore dalla crisi finanziaria globale, causato dalle tensioni del commercio globale e dal rallentamento dell’economia cinese. Dal momento che il manifatturiero genera il 60 per cento degli utili delle aziende giapponesi quotate in borsa, una depressione prolungata degli utili rischia di pesare sull’economia giapponese nel suo complesso, in vista dell’aumento della tassazione sui consumi in programma in quel paese il prossimo ottobre. Sino a ieri, un totale di 53 aziende in settori quali elettronica, macchinari e automotive hanno annunciato cali degli utili su base annua nel primo trimestre dell’anno fiscale corrente: si tratta del 68 per cento delle aziende manifatturiere quotate in borsa, la quota maggiore da aprile-giugno 2009, quando il calo degli utili riguardò il 73 per cento delle aziende manifatturiere giapponesi. (segue) (Git)