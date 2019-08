Giappone: ancora lontano obiettivo di mille miliardi di export agricoli (9)

- L’economia del Giappone ha sorpreso gli analisti, conseguendo una crescita superiore alle attese nel primo trimestre 2019 per effetto di una solida prestazione delle esportazioni nette, a fronte di un calo dei consumi da parte delle famiglie. Il prodotto interno lordo (Pil) del paese è cresciuto del 2,1 per cento su base annua, secondo i dati preliminari pubblicati ieri mattina dall’Ufficio di gabinetto del Giappone. Il dato è in netto contrasto con le previsioni degli economisti, che si aspettavano in media una contrazione del Pil giapponese nell’ordine dello 0,1 per cento. Lo stesso governo giapponese si è affrettato però a sottolineare che il dato cela un preoccupante contesto di debolezza congiunturale. Tra gennaio e marzo di quest’anno, infatti, le esportazioni giapponesi sono calate del 2,4 per cento rispetto al trimestre precedente, ed hanno contribuito positivamente al Pil solamente perché le importazioni sono contestualmente calate ad un tasso assai maggiore (meno 4,6 per cento). La brusca frenata delle importazioni conferma come i consumi interni del Giappone siano formi al palo: una pessima notizia per il governo, che programma ad ottobre l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto dall’8 al 10 per cento. (Git)