Imprese: Thai Airways prepara rinnovo flotta da 5 miliardi di dollari

- La compagnia aerea di bandiera della Thailandia, Thailand Airways, punta sul rinnovo della propria flotta di aeromobili per rilanciare il proprio business in perdita. Il presidente di Thai Airways International Sumeth Damrongchaitam, ha annunciato ieri che “156 miliardi di baht (circa 5 miliardi di dollari) verranno investiti per 38 aeroplani”. Il presidente della compagnia non ha precisato quanti degli aeromobili verranno effettivamente acquistati, e quanto acquisiti in leasing. I nuovi aerei dovrebbero aiutare l’azienda ad attrarre la clientela alla ricerca di una migliore esperienza di volo, oltre a ridurre i costi di manutenzione che gravano sui conti dell’azienda. (Fim)