India: governatore Kashmir annuncia allentamento coprifuoco (5)

- Il Pakistan richiamerà i suoi diplomatici dall'India ed espellerà i diplomatici indiani dal paese in risposta alla decisione di Nuova Delhi di revocare lo status speciale del Jammu e Kashmir: lo ha detto annunciato mercoledì il ministro degli Esteri Shah Mahmood Qureshi. Il comitato per la sicurezza nazionale del Pakistan, presieduto dal primo ministro Imran Khan, ha deciso all'inizio della giornata di declassare le relazioni diplomatiche con l'India e di sospendere il commercio bilaterale a seguito della decisione di Nuova Delhi di revocare l'articolo 370 della costituzione, che aveva garantito al Jammu e al Kashmir un certo grado di autonomia per decenni. "I nostri ambasciatori non saranno più a Nuova Delhi e anche i loro omologhi qui saranno espulsi", ha detto Qureshi dopo l'incontro del comitato. (segue) (Inn)