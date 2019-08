Usa: autorità Antitrust, pronti a sciogliere accordi tra grandi aziende tecnologiche

- La Federal Trade Commission (Ftc), l'autorità antistust degli Stati Uniti, è disposta a sciogliere gli accordi di fusione e acquisizione delle grandi aziende tecnologiche, se necessario, se questi provocano danni competitivi. Lo ha dichiarato oggi, 13 agosto, il presidente della Ftc, Joe Simons, in un'intervista all'agenzia “Bloomberg”. Simons ha dichiarato che sciogliere gli accordi tra i giganti della tecnologia non è semplice, ma potrebbe essere la migliore azione per ripristinare la concorrenza sul mercato. Simons è alla guida di un'ampia indagine della Ftc nel settore tecnologico per verificare potenziali violazioni nella concorrenza. (Was)