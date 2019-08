Brasile: centrale idroelettrica di Itaipù registra produzione record a luglio

- La centrale idroelettrica binazionale Brasile-Paraguay di Itaipù ha registrato nel mese di luglio di quest'anno il più alto tasso di produttività nella serie storica relativa al mese di luglio. Il tasso è il risultato del rapporto tra produzione di energia e acqua che passa attraverso le turbine. Nel mese sono stati prodotti 1.100.000 di megawatt medi per metro cubo di acqua al secondo. Il record precedente di 1.098.000 di megawatt risaliva al luglio dello scorso anno. Tra i fattori che hanno contribuito al risultato c'è stato il livello inferiore di acqua che ha raggiunto il serbatoio, favorendo così l'utilizzo di ogni metro cubo di materia prima in megawatt. Un altro fattore, secondo la società, è stata la gestione delle variabili coinvolte nel processo di generazione di energia come la domanda, l'approvvigionamento idrico e la disponibilità di macchine e trasmissione. Secondo le informazioni di Itaipù, inoltre, nel periodo lo spreco di acqua è stato trascurabile. Grazie al risultato record di luglio, l'anno 2019 continua a essere il migliore della serie storica. Nei primi sette mesi dell'anno, la produttività accumulata è stata di 1.072.000 di megawatt medi per metro cubo di acqua al secondo. Il miglior punteggio annuale registrato nel periodo si era verificato nel 1986, con 1.060.000 di megawatt medi per metro cubo di acqua al secondo. (Brb)