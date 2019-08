Difesa: Lockheed Martin stringe accordo per manutenzione missili in Polonia, Finlandia e Australia

- Lockheed Martin ha raggiunto un accordo di quasi 100 milioni di dollari per fornire manutenzione e altro supporto ai missili aria-terra Jassm gestiti dalla Polonia, Finlandia e Australia: lo ha annunciato ieri, 13 agosto, il dipartimento della Difesa in un comunicato stampa. "Lockheed Martin ha ottenuto un contratto di consegna a tempo indeterminato/quantità indefinita di 99.000.000 dollari per il supporto congiunto alle vendite militari all'estero dei missili aria-terra Joint Air-to-Surface Standoff Missile (Jassm) per Finlandia, Polonia e Australia", si legge nel comunicato. Il contratto prevede il supporto del ciclo di vita per gli aggiornamenti del sistema, l'integrazione, la produzione, mantenimento, la gestione e il supporto logistico dei missili Jassm, ha detto il dipartimento della Difesa . (Was)