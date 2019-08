Argentina: Moody's passa da "stabile" a "negativa" proiezione su debito sovrano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I mercati avevano aperto fin dalle prime ore di lunedì con una svalutazione del peso argentino di oltre il 20 per cento rispetto al dollaro, una caduta dei titoli di Stato nell'ordine del 15 per cento e il crollo delle azioni delle compagnie argentine quotate a Wall Street fino a un massimo del 45 per cento. Lo stesso Fernandez, prima dell'apertura della borsa aveva cercato di inviare un segnale rassicurante: "ai mercati dico che quelli che hanno sempre tolto le castagne dal fuoco siamo noi, quelli che hanno sempre pagato i debiti siamo noi e quelli che hanno sempre risollevato il paese siamo noi". Nessun segnale è arrivato invece dal governo.Il presidente Mauricio Macri si è riunito questa mattina con il gabinetto economico ma non è stato rilasciato nessun messaggio né impartita alcuna direttiva ufficiale per contrastare l'attuale volatilità che domina il settore finanziario. (segue) (Abu)