Argentina: chiusura mercati, Banca centrale contiene svalutazione ma non il differenziale (2)

- Secondo quanto riporta la stampa locale, la farina è stata consegnata oggi ai forni con un aumento già del 20 per cento mentre in alcuni supermercati è stata sospesa la distribuzione di elettrodomestici, prodotti tessili e giocattoli, in attesa delle definizione dei nuovi prezzi. Anche alcuni concessionari di automobili avrebbero a loro volta sospeso le vendite. "Un paio di distributori ci hanno detto che non potevano effettuare le consegne perché i prezzi erano stati fissati con un valore del dollaro differente", ha dichiarato il rappresentante di una grande catena di supermercati al quotidiano "La Nacion". "E' tutto fermo" hanno dichiarato invece da un concessionario Chevrolet al quotidiano "Ambito Financiero". "Stiamo vendendo ma non sappiamo fino a che ora", hanno affermato da un concessionario Volkswagen. (segue) (Abu)