Argentina: chiusura mercati, Banca centrale contiene svalutazione ma non il differenziale (6)

- Per cercare di limitare la svalutazione del peso, la Banca centrale argentina (Bcra) ha portato il Tasso ufficiale di sconto (Tus) al 74 per cento. Si tratta di un aumento di oltre dieci punti nominali rispetto al precedente livello, fissato al 63,7 per cento. In base allo schema di politica monetaria introdotto ad agosto del 2018 dal presidente della Bcra, Guido Sandleris, a determinare il Tus è attualmente il tasso di interesse delle lettere di Liquidità (Leliq), strumento usato dall'autorità monetaria per controllare la pressione inflattiva, assorbendo appunto i liquidi circolanti. Nonostante l'altissimo ritorno delle Leliq, si legge nel quotidiano "Ambito Financiero", nell'asta di lunedì la Bcra è riuscita a rinnovare solamente il 5 per cento delle Lettere in scadenza, per cui dovrà affrontare la settimana prossima un esborso pari a circa 4 miliardi di dollari. (Abu)