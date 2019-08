Brasile: ministro Infrastrutture celebra risultato vendita di tre aree portuali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente sono oltre 200 i progetti di privatizzazioni in corso tra vendita di società statali, aste per l'esplorazione energetica e concessioni per la gestione di strade, ferrovie, porti e aeroporti. Alcuni sono stati ereditati dal governo del presidente di Michel Temer, altri messi in campo dal governo attuale. L'elenco comprende progetti per la vendita di società o beni pubblici, ma anche concessioni, Partenariati pubblico-privato (Ppp), locazioni, estensioni contrattuali, e altre modalità di trasferimento del controllo o della gestione a iniziativa privata. Uno dei primi passaggi del massiccio programma di privatizzazione di strutture voluto dal governo Bolsonaro si è avuto il 15 marzo con la messa all'asta di dodici aeroporti, fruttata complessivamente 2,3 miliardi di real (550 milioni di euro). Protagonisti della gara, sono stati la spagnola Aena, la svizzera Zurich e la boliviana Aeroeste, ognuno dei quali alla guida di un consorzio che si è aggiudicato uno dei tre "blocchi" messi in vendita. Il 18 marzo, il governo ha presentato un nuovo bando di gara per la messa all'asta di altri 22 aeroporti, oggi gestiti dalla società statale Infraero. Gli scali messi in vendita sono suddivisi in tre gruppi distinti per aree geografiche. (segue) (Brb)