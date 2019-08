Brasile: ministro Infrastrutture celebra risultato vendita di tre aree portuali (7)

- All'inizio del mese di marzo il ministro delle Miniere e dell'Energia, Bento Albuquerque, ha dichiarato che Eletrobras, la più grande compagnia elettrica del Brasile con il controllo di oltre un terzo della capacità di generazione e metà della rete di trasmissione del paese, sarà capitalizzata seguendo "un modello simile a quello che è successo in passato con Embraer". Albuquerque ha dichiarato che la proposta del governo per la capitalizzazione di Eletrobras dovrebbe essere pronta entro giugno. Intanto la società ha già venduto le sussidiarie di distribuzione dell'energia nella macroregione settentrionale del paese: la Ceal nello stato dell'Alagoas, la Ceron in Rondonia, la Amazonas Energia in Amazzonia, la Boa Vista in Roraima, la Eletroacre nell'Acre e la Cepisa nel Piauí. Lo scorso aprile, in ultimo, il presidente brasiliano - contrariamente a quanto affermato in passato - ha conferma l'avvio di uno studio sulla possibile privatizzazione delle poste (Correio). (Brb)