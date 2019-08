Usa-Russia: inviato speciale in Corea del Nord possibile nuovo ambasciatore a Mosca (2)

- La scorsa settimana l'ambasciatore degli Stati Uniti in Russia, Jon Huntsman, ha annunciato di avere rassegnato le dimissioni dall’incarico diplomatico in una lettera inviata al presidente Donald Trump. "La cittadinanza americana è un privilegio e credo che la responsabilità fondamentale in cambio sia il servizio al paese", ha affermato Huntsman nella missiva, secondo quanto riportato dal quotidiano statunitense “Salt Lake Tribune”. “A tal fine, sono onorato della fiducia che hai riposto in me come ambasciatore degli Stati Uniti in Russia durante questo periodo storicamente difficile nelle relazioni bilaterali. Spero che ciò conceda tempo sufficiente per la nomina e la conferma di un successore", ha continuato il diplomatico nella lettera. "Mi impegno a fare tutto il possibile per facilitare una transizione senza intoppi che assicuri che i nostri obiettivi di politica estera siano adeguatamente focalizzati", ha concluso. Huntsman, ex governatore dello Stato Usa dello Utah, starebbe pianificando una sua candidatura come governatore dello Utah per il 2020. Il diplomatico 59enne ha lasciato l'incarico di governatore dello stesso Stato nel 2009 per diventare ambasciatore degli Stati Uniti in Cina. Huntsman ha ricoperto l’incarico di capo della missione diplomatica in Russia a partire dal 2017. (Was)