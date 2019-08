Usa: Democratici criticano i commenti di Trump su proteste ad Hong Kong

- Diversi legislatori democratici, in dichiarazioni separate, hanno definito la reazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in merito alla crisi di Hong Kong come “pericolosa” e “insufficiente”. Su Twitter l'inquilino della Casa Bianca aveva scritto che "tutti dovrebbero essere calmi e al sicuro" dopo aver affermato che le truppe cinesi erano dirette verso il confine con Hong Kong. Alcuni esponenti democratici, come segnala il quotidiano politico "The Hill", hanno sottolineato come Trump non abbia espresso alcun sostegno ai manifestanti e alcun avvertimento nei confronti della Cina. Mentre il dipartimento di Stato ha esortato la Cina a "consentire a Hong Kong di esercitare un alto grado di autonomia", Trump ha invece assunto un tono più neutrale. I media locali hanno riferito in precedenza che la polizia di Hong Kong ha usato spray al peperoncino per disperdere i manifestanti all'aeroporto internazionale della città. (segue) (Was)