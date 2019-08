Usa: Democratici criticano i commenti di Trump su proteste ad Hong Kong (2)

- La situazione di "panico e caos" nell'ex colonia britannica, come è stata definita dai leader nazionali, prosegue ormai da oltre nove settimane. La proposta di legge sulle estradizioni ha infatti spinto la popolazione a scendere in strada per chiedere a Pechino maggiori libertà democratiche e diritti civili, ma l'escalation di violenza non accenna a diminuire, nonostante il disegno di legge sia stato ritirato dall'amministrazione di Hong Kong. I manifestanti che hanno occupato l'aeroporto hanno intonato cori e sventolato cartelli, ma nelle scorse settimane altri gruppi hanno assunto atteggiamenti via via più violenti lanciando anche molotov, oltre a reagire alle cariche delle forze dell'ordine con ritirate coordinate e successivi riassembramenti. (Was)