Usa: Trump minaccia di ritirare gli Stati Uniti dall'Omc (2)

- In una nota Trump aveva diretto il rappresentante commerciale statunitense, Robert Lighthizer, a "utilizzare tutti i mezzi disponibili" per convincere l'Omc a impedire ai paesi di rivendicare lo status di “paese in via di sviluppo” quando la loro forza economica smentisce la necessità di "via preferenziali". I paesi in via di sviluppo, presumibilmente non ancora competitivi con le economie avanzate come gli Stati Uniti, hanno più margine di manovra per sovvenzionare le loro esportazioni e vantaggi procedurali nelle controversie dell'Omc. Sono gli stessi paesi a scegliere il proprio stato, che può essere contestato dagli altri. (Was)