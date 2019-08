Brasile: ministro Infrastrutture celebra risultato vendita di tre aree portuali (3)

- La prima area, all'interno del porto di Santos, è andata alla Hidrovias do Brasil per 112,5 milioni di real (25 milioni di euro). Secondo le previsioni del governo federale, la nuova concessionaria porterà investimenti per circa 219,3 milioni di real (circa 49,5 milioni di euro). La seconda area, sempre nel porto di Santos, va alla brasiliana Aba Infraestrutura per 35 milioni di real (7,5 milioni di euro) e potrebbe, nelle stime del governo generare investimenti per circa 110,7 milioni di real (24 milioni di euro). La terza area, all'interno del porto di Paranaguà, è stata appaltata alla Kablin, anche questa brasiliana, per 1 milione di real (225.000 euro) Secondo le previsioni del governo federale, la nuova concessionaria porterà investimenti per circa 87 milioni di real (19,5 milioni di euro). (segue) (Brb)