Usa-Russia: inviato speciale in Corea del Nord possibile nuovo ambasciatore a Mosca

- La Casa Bianca sta valutando se sostituire Jon Huntsman, ambasciatore degli Stati Uniti uscente a Mosca, con Steve Biegun, rappresentante speciale per la Corea del Nord: lo hanno riferito due funzionari dell'amministrazione all'emittente televisiva “Cnn”. Huntsman dovrebbe dimettersi ad ottobre dopo aver ricoperto l'incarico per due anni, ha annunciato il dipartimento di Stato la scorsa settimana. L'ex diplomatico dovrebbe far ritorno nello Utah, forse per candidarsi come governatore, un ruolo che ha ricoperto dal 2005 al 2009. Biegun sarebbe idoneo per la difficile posizione diplomatica, sia per la sua vasta esperienza in Russia che per quella a Washington. Il rappresentante speciale per la Corea del Nord ha servito nel Consiglio di sicurezza nazionale come segretario esecutivo sotto il presidente George W. Bush e ha trascorso 14 anni come assistente del Congresso sia alla Camera che al Senato. Biegun ha anche conseguito una laurea in lingua russa e ricoperto la carica di direttore nazionale presso l'Istituto repubblicano internazionale di Mosca dal 1992 al 1994. (segue) (Was)