Governo: Di Maio, Lega si è infilata in vicolo cieco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lega dopo aver detto si al taglio dei parlamentari non ha perso 5 minuti di tempo per aggiungere che sfiducerà Giuseppe Conte. Questa è la mossa della disperazione, si sono infilati in un vicolo cieco". Lo scrive il vicepremier Luigi Di su Facebook. "Segnatevi queste due date - continua Di Maio -. Il 20 agosto ci saranno le comunicazioni di Conte in Senato e la Lega vuole votare contro per sfiduciare il presidente del Consiglio dei ministri. Il 22 pomeriggio alla Camera si voterà il taglio dei parlamentari. Dovete sapere che quando viene sfiduciato un governo, si paralizza anche l’attività parlamentare e si cancellano i calendari". Dunque, sottolinea, "se la Lega sfiducia Conte il 20 agosto lo fa solo per non tagliare i parlamentari due giorni dopo. E avrà preso in giro ancora una volta gli italiani. E niente, stavolta gli è riuscita male. Vediamo che faranno davanti a Conte. Noi li aspettiamo al varco". (Rer)