Roma: ira Raggi per stato piante Giardino della Giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Profondo disappunto per la Sindaca di Roma Virginia Raggi dopo aver visto le immagini che ritraggono lo stato in cui versano le piante del Giardino della Giustizia, inaugurato l’anno scorso nel VII Municipio. Secondo quanto si apprende, la prima cittadina sarebbe adirata perché l'appalto firmato dall'ex assessora all'Ambiente Pinuccia Montanari è sprovvisto della “garanzia di attecchimento" degli alberi piantati. Vista l'importanza simbolica dell'area dedicata ai magistrati scomparsi, il servizio giardini è stato immediatamente allertato ed è già intervenuto per verificare lo stato delle piante: da una settimana sono riprese le cure sugli alberi piantati con innaffiamenti giornalieri. (Rer)