Paraguay: messa in stato d'accusa, presidente Abdo chiede subito il voto (7)

- Secondo quanto denunciato da Ferreira, con l'applicazione di questo accordo, il Paraguay rinuncerebbe ad un beneficio di acquisito nel corso degli anni che era quello di poter acquisire ad un prezzo scontato l'energia eccedente prodotta dalla centrale idroelettrica di Itaipù. La nuova disposizione impegna infatti il Paraguay a comprare una maggior quota di energia a prezzo "intero" e a rinunciare a parte dell'energia eccedente. Itaipù è la più grande centrale idroelettrica operativa al mondo in termini di produzione energetica annuale con una potenza installata di 14.000 Mw, prodotta da 20 turbine che generano 700 Mw ciascuna. La produzione soddisfa approssimativamente la domanda del 90 per cento dell'energia elettrica consumata in Paraguay e il 15 per cento del Brasile. (Abu)