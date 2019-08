Usa: Trump minaccia di ritirare gli Stati Uniti dall'Omc

- Il presidente Donald Trump ha minacciato, oggi 13 agosto, di ritirare gli Stati Uniti dall'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) se le condizioni non miglioreranno. "Se sarà necessario usciremo (dall'Omc)", ha detto Trump parlando da uno stabilimento chimico della compagnia Shell in Pennsylvania e ripreso dalla stampa statunitense. "Sappiamo che ci stanno danneggiando da anni e questo non succederà più", ha aggiunto. Nelle settimane scorse Trump ha fatto pressioni all'Omc per avviare una riforma che metta fine alle politiche dell’organismo di Ginevra che consentono alla Cina di beneficiare di regole commerciali a sostegno delle nazioni più povere. (segue) (Was)