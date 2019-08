Argentina: Moody's passa da "stabile" a "negativa" proiezione su debito sovrano (2)

- In linea con le previsioni di Moody's già dalle prime ore del mattino di oggi il differenziale dei titoli argentini su quelli del Tesoro Usa dei titoli argentini su quelli del Tesoro Usa continua ha battuto nuovi record negativi. L'indice di "rischio paese" ha infatti abbondantemente superato oggi quota 1700, un valore che marca un incremento del 100 per cento in soli due giorni, dall'apertura dei mercati di lunedì. Si tratta del livello più alto raggiunto dal "rischio paese" negli ultimi dieci anni, dopo i 1.474 punti registrati a maggio del 2009. Lo straordinario aumento è avvenuto inoltre nel contesto di una caduta generalizzata dei mercati finanziari con la borsa di Buenos Aires che ha chiuso ieri con un calo dell'indice del 34 per cento, e con il calo di oltre il 30 per cento dei titoli di stato. (segue) (Abu)