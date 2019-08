Kosovo: Veseli (Pdk) accusa Ue su doppi standard in merito a vicende conflitti Balcani

- L’Unione europea adotta un doppio standard in merito ai conflitti dei Balcani. Lo ha affermato il presidente del parlamento kosovaro e leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Kadri Veseli, ripreso dal quotidiano “Zeri”. Veseli è stato in particolare critico sulla presunta “indifferenza” dei vertici Ue in merito alla vicenda del rilascio di Miodrag Solaja, membro del gruppo paramilitare serbo degli Scorpioni, accusato di aver partecipato nel marzo 1999 all’uccisione di 14 civili albanesi, inclusi sette bambini, a Podujevo. Nelle parole del leader del Pdk, “il Kosovo non può permettere che la storia venga manipolata, e che le vittime vengano equiparate ai carnefici”. (Kop)