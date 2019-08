Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, mercoledì 14 agosto, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: bella giornata di Sole in VDA, Piemonte e Liguria, dove avremo cieli per lo più poco nuvolosi. Classici cumuli pomeridiani sui monti, ma con bassa probabilità di piovaschi. Clima tipicamente estivo, gradevole e senza eccessi. Minime notturne al di sotto dei 20°C in Valpadana, massime intorno ai 29-30°C, qualcosa in meno sulla Riviera ligure. Poca afa. Venti deboli ovunque. Mar ligure poco mosso. (Rpi)