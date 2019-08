Governo: Salvini, elezioni nel pieno rispetto prerogative Quirinale

- Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, afferma di stare "ricevendo centinaia di messaggi di incoraggiamento sulla linea decisa oggi, sul taglio dei parlamentari ed elezioni il prima possibile per il bene del Paese e ne sono felice. Nel pieno rispetto delle prerogative del Quirinale", conclude il leader della Lega, "conto che gli italiani possano eleggere il nuovo Parlamento che dia vita a un governo in grado di far ripartire il Paese". (Rin)