Brasile: governatori stati amazzonici cercano donatori per lotta alla deforestazione

- I governatori degli stati brasiliani che ospitano parte della foresta amazzonica hanno avviato la ricerca di donatori internazionali che possano finanziare interventi per combattere la deforestazione. La mobilitazione arriva dopo che il governo federale ha interrotto le attività del Fondo Amazzonia, che finanzia la prevenzione della deforestazione e sostiene progetti di utilizzo sostenibile delle foreste. Secondo quanto riportato dal quotidiano "G1" infatti, nessun progetto è stato approvato da quando è in carica il governo del presidente Jair Bolsonaro, che ha provato a ridefinire gli accordi del Fondo. Lo scorso maggio, infatti, il ministro dell'Ambiente Ricardo Salles aveva annunciato l'intenzione di apportare modifiche alla destinazione strategica del denaro, proponendo di utilizzare i fondi per compensare i proprietari di immobili rurali, politica che non rientra nella tutela della foresta cui è vincolato il finanziamento. La Germania, che co-finanzia il Fondo con la Norvegia, dopo aver preso posizione contro i cambiamenti, lo scorso 11 agosto ha annunciato il congelamento di circa 35 milioni di euro. (segue) (Brb)