Brasile: governatori stati amazzonici cercano donatori per lotta alla deforestazione (2)

- Il governatore dello stato di Parà, Helder Barbalho, ha informato di aver stretto un accordo con una banca tedesca per finanziare azioni per combattere il disboscamento illegale. Lo stato riceverà 12,5 milioni di euro per la creazione di centri di monitoraggio forestale in cinque regioni dello stato. "I sistemi di monitoraggio statali mostrano un forte aumento della deforestazione in Pará e in Amazzonia. Il finanziamento è da ritenersi un aiuto da parte di chi vuole, senza che questo venga interpretato come un intervento internazionale", ha affermato Barbalho. Il governatore dello stato di Amazzonia, Wilson Miranda Lima, ha iniziato a negoziare con i governi tedesco e francese. "Sto parlando con altri paesi che sono interessati, in particolare europei, per chiedere loro di investire in progetti in Amazzonia", ha affermato Lima. "E' importante guardare l'Amazzonia non solo dal punto di vista della conservazione ambientale ma anche in termini di lotta alla povertà. Non c'è modo di preservare l'Amazzonia se la popolazione resta povera", ha concluso Wilson Miranda Lima. Il governatore dello stato di Mato Grosso, Mauro Mendes, ha affermato di aver ricevuto rappresentanti di tre paesi europei, con i quali ha difeso il decentramento delle risorse dal Fondo Amazon. "La gestione può essere effettuata direttamente dagli Stati se viene stabilito un accordo internazionale tra paesi o tra organizzazioni internazionali", ha affermato Mendes. (segue) (Brb)