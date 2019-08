Brasile: governatori stati amazzonici cercano donatori per lotta alla deforestazione (3)

- La parole con cui il presidente brasiliano Jiar Bolsonaro ha mostrato di poter fare a meno dell'aiuto tedesco per salvare l'Amazzonia confermano la bontà della decisione di Berlino di sospendere i finanziamenti. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente tedesco, Svenja Schulze, dando seguito a una polemica da lei stessa aperta, lo scorso sabato, annunciando il congelamento di circa 35 milioni di euro destinati al "fondo Amazzonia". "L'Amazzonia è un tema dell'umanità. Supportiamo la difesa della regione amazzonica in modo che si contenga la deforestazione. Se il presidente non è interessato a questo, allora dobbiamo parlarne, perché non possiamo continuare a dare soldi mentre si continua con la deforestazione", ha detto il ministro a "Deutsche Welle". "Le parole di Bolsonaro ci dimostrano dunque che stiamo facendo esattamente la cosa giusta", ha aggiunto Schulze. (segue) (Brb)