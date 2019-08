Brasile: governatori stati amazzonici cercano donatori per lotta alla deforestazione (7)

- Da mesi la Germania è in prima linea, insieme a Francia, Norvegia e Nazioni unite nel criticare la gestione ambientale del governo Bolsonaro. Poco prima del vertice del G20 a Osaka, in Giappone, lo scorso giugno il cancelliere tedesco, Angela Merkel, nel corso di una sessione del parlamento a Berlino, rispondendo alla domanda del deputato del Partito verde Anja Hajduk aveva affermato di vedere con grande preoccupazione la situazione in Brasile definita "drammatica" in merito a questioni ambientali e di tutela dei diritti umani. (segue) (Brb)