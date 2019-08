Brasile: governatori stati amazzonici cercano donatori per lotta alla deforestazione (8)

- Lo scorso 3 luglio l'Istituto nazionale per la ricerca spaziale (Inpe) aveva pubblicato dei dati secondo cui la deforestazione dell'Amazzonia era aumentata dell'88 per cento a giugno 2019 rispetto al 2018, con tagli per oltre 920 chilometri quadrati nel solo mese di giugno 2019. Dati contestati dal presidente Bolsonaro secondo cui l'allora presidente dell'Inpe, Ricardo Galvao, si era mostrato un "bugiardo al servizio di qualche Ong", e che la deforestazione doveva essere combattuta non facendo "campagna contro il Brasile", dal momento che la diffusione di dati allarmanti "danneggia" il paese. La polemica che ne seguiva si chiudeva con l'avvicendamento ai vertici dell'istituto: al posto di Galvao, il 6 agosto, il ministero della Scienza nominava come nuovo presidente Inpe il colonnello, nonché medico dell'aeronautica, Darcton Policarpo Damiao. (Brb)