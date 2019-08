Difesa: Bahrein acquista sistemi difesa aerea Patriot

- Il Bahrein ha accettato di acquistare il sistema antiaereo e intercettore missilistico Patriot costruito negli Stati Uniti. Lo ha riferito in una nota la Raytheon Company, compagnia statunitense che produce i sistemi Patriot. "Il Bahrein ha firmato un accordo per l'acquisto del sistema di difesa aerea e missilistica di Raytheon dall'esercito statunitense", si legge nella nota. "Questa lettera di offerta e accettazione consente al governo degli Stati Uniti di avviare trattative contrattuali con Raytheon per una quantità sconosciuta di sistemi e missili", precisa la nota. Il sistema di difesa Patriot è progettato per intercettare missili balistici, da crociera e velivoli con e senza pilota. Il Bahrein ospita una base della Marina degli Stati Uniti, il Comando centrale delle forze navali statunitensi e la Quinta flotta statunitense. L’annuncio dell’acquisto del sistema Patriot giunge nel pieno delle tensioni con l’Iran che si sono acuite con l’uscita unilaterale degli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare iraniano nel 2018 a cui ha fatto seguito lo scorso maggio la decisione di Teheran di ridurre i propri impegni all’interno dell’intesa firmata nel 2015. Le tensioni nell’area sono aumentate negli ultimi mesi in particolare dopo una serie di episodi di attacchi e sabotaggi contro petroliere nel Mare dell’Oman (attribuite all’Iran, ma mai confermate) e il sequestro di alcune navi cisterna tra cui la britannica Stena Impero bloccata dallo scorso 19 luglio in Iran dopo un blitz dei Guardiani della rivoluzione iraniana mentre navigava nello Stretto di Hormuz.(Res)