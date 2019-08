Governo: Ciriani (Fd'I), oggi nata nuova maggioranza da manovra di Palazzo

- "Quello di oggi è un voto politico che certifica l'esistenza di una nuova maggioranza nata dall'ennesima manovra di Palazzo". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani, commentando il voto in Aula al Senato che ha stabilito per il prossimo 20 agosto le comunicazioni del presidente del Consiglio. "Siamo dinanzi a una mostruosità scandalosa. M5s, Pd e Leu che finora hanno litigato su tutto, adesso raccontano di poter governare insieme. Per Fratelli d'Italia - continua Ciriani - questa è una marmellata che ha un unico intento, quello di impedire agli italiani di scegliere liberamente da chi essere governati". (Com)