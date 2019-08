Uruguay-Argentina: Banca centrale interviene per prevenire contagio svalutazione (2)

- Nel frattempo, in Argentina già dalle prime ore del mattino di oggi il differenziale dei titoli argentini su quelli del Tesoro Usa dei titoli argentini su quelli del Tesoro Usa continuava a battere nuovi record negativi. L'indice di "rischio paese" ha abbondantemente superato quota 1.600, con un incremento di quasi centottanta punti dall'apertura dei mercati. Secondo la valutazione elaborata da Jp Morgan il differenziale aveva toccato lunedì quota 1.467 punti, il livello più alto degli ultimi dieci anni, dopo i 1.474 punti registrati a maggio del 2009. Al tempo stesso, la pesante caduta del peso sul dollaro registrata nella giornata di ieri spinge gli analisti a previsioni molto negative sul dato dell'inflazione - fino al 50 per cento su anno -, atteso per giovedì. (segue) (Abu)