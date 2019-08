Brasile: Bolsonaro nomina un ammiraglio nel Cda della centrale idroelettrica di Itaipu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha nominato l'ammiraglio Paulo Roberto da Silva Xavier come componente del Consiglio di amministrazione (Cda) della centrale idroelettrica bi-nazionale di Itaipu condivisa con il Paraguay. La nomina è stata pubblicata nell'edizione di ieri, 12 agosto, della Gazzetta ufficiale. Con questa indicazione, la parte brasiliana del Cda della società Consiglio di amministrazione della centrale Binacional è stata completamente rinnovata. La parte brasiliana del Cda è composta da quattro militari e due civili. L'ammiraglio da Silva Xavier laureato alla scuola superiore di guerra e ha un dottorato in scienze navali, corso di studi avanzati in politica e strategia, e riunisce nel suo curriculum diverse specializzazioni come militare e come manager. (segue) (Brb)