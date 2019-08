Brasile: Bolsonaro nomina un ammiraglio nel Cda della centrale idroelettrica di Itaipu (2)

- La centrale di Itaipu è al centro di uno scandalo internazionale, esploso poche settimane fa, che ha portato a un terremoto politico soprattutto in Paraguay. Lo scorso maggio il trattato tra Brasile e Paraguay per lo sfruttamento della centrale era stato rivisto per volere del governo Bolsonaro, in particolare quanto all'allegato C che garantiva fino al 2022 prezzi molto più bassi per l'approvvigionamento di energia per Assunzione. La decisione di livellare i prezzi per entrambi i paesi avrebbe portato a un aumento di oltre il 30 per cento della spesa per la corrente elettrica per gli utenti del Paraguay. Appena il nuovo accordo è stato reso pubblico, lo scorso 31 luglio, il ministro degli Esteri paraguaiano, Luis Castiglioni, il presidente della compagnia elettrica statale paraguaiana (Ande) Pedro Ferreira e altri funzionari si erano dimessi. L'opposizione al presidente aveva invece formalizzato una richiesta di impeachment per il presidente Mario Abdo Benitez. Per tutelare il presidente paraguaiano, il governo brasiliano aveva deciso di sospendere l'accordo. (segue) (Brb)