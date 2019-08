Riforme: D'Uva (M5s), chi vota sfiducia a Conte si prende responsabilità di non esaminare taglio parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' "una battaglia che portiamo avanti da tanto tempo, manca solo l'ultima lettura. Certo, è chiaro che come il regolamento prevede, se la crisi è aperta, non si può fare. A questo punto, è chiaro che non si possono fare due cose contemporaneamente: ci aspettiamo di capire se la Lega vuole aprire la crisi adesso o fare il taglio dei parlamentari. La scelta è loro": così il presidente dei deputati del Movimento cinque stelle, Francesco D'Uva, al termine della conferenza dei capigruppo di Montecitorio. "Ci auguriamo di portare a casa questo risultato", ha aggiunto l'esponente pentastellato, "perchè siamo arrivati all'ultima tappa e sarebbe vergognoso, davanti a tutti i cittadini che chiedono questa misura, rimandarla a data da destinarsi, in una maniera incomprensibile. Chi vota la mozione di sfiducia al premier Conte", ha concluso D'Uva, "si prende la responsabilità di non esaminare il taglio dei parlamentari". La conferenza dei capigruppo della Camera ha stabilito, questa sera, l'approdo in Aula della proposta di legge costituzionale sul taglio dei parlamentari, per il pomeriggio del prossimo 22 agosto, dopo un ultimo passaggio nella competente commissione Affari costituzionali. (Rin)