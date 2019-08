Riforme: Delrio (Pd), su taglio parlamentari ennesima pagliacciata Salvini

- Se al Senato "si dice a Conte di andare a casa, Conte deve farlo, e qual punto non c'è alcuna calendarizzazione" nell'Aula della Camera della proposta di legge costituzionale sul taglio dei parlamentari: lo ha detto, al termine della conferenza dei capigruppo, il presidente dei deputati del Partito democratico, Graziano Delrio, secondo cui "è l'ennesima boutade, l'ennesima pagliacciata oggi, in diretta al Senato, di Salvini che apre al taglio dei parlamentari sapendo che non si potrà mai calendarizzare se non ritira la sfiducia a questo governo. Si gioca sulle istituzioni", ha concluso l'esponente del Pd, "per fortuna, questa sera, è stato ricordato che ci sono dei regolamenti delle istituzioni parlamentari, come la Camera, che non possono essere violate". (Rin)