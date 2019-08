Hong Kong: Trump, Cina sta trasferendo truppe al confine

- Il governo cinese sta spostando alcune sue truppe al confine con Hong Kong: lo ha detto oggi, 13 agosto, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, citando i servizi segreti statunitensi. L'inquilino della Casa Bianca ha dichiarato anche di sperare che la situazione nell'ex colonia britannica, dove da settimane proseguono le proteste per chiedere a Pechino maggiori libertà democratiche e diritti civili, si risolta pacificamente e in modo da favorire tutte le parti, inclusa la Cina. "La situazione ad Hong Kong è molto dura, molto dura", ha detto Trump ai giornalisti mentre saliva a bordo dell'Air Force One per un viaggio in Pennsylvania. "Vedremo cosa succederà, ma sono sicuro che andrà bene. Spero vada bene per tutti, compresa la Cina", ha detto.“La nostra intelligenza ci ha informato che il governo cinese sta trasferendo truppe al confine con Hong Kong. Tutti dovrebbero essere calmi e al sicuro!”ha poi scritto Trump sul suo profilo Twitter, smentendo poi chi accusa che dietro le proteste ci siano gli Stati Uniti. (segue) (Was)