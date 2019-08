Hong Kong: Trump, Cina sta trasferendo truppe al confine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Pechino cerca di mantenere la situazione sotto controllo. Un portavoce dell'ufficio politico del governo cinese ad Hong Kong, Yang Guang, ha accusato singoli "attori criminali spregiudicati e violenti" che sarebbero gli organizzatori delle manifestazioni violente che interessano l'ex colonia britannica. "Chi gioca con il fuoco finisce per soccombervi", ha avvertito Yang, che rivolto ai manifestanti ha aggiunto: "Non fraintendete il nostro autocontrollo come una forma di debolezza". Nel frattempo il distaccamento dell'Esercito popolare di liberazione cinese a Hong Kong ha pubblicato un video di tre minuti che esibisce militari cinesi impegnati in esercitazioni "antisommossa". Mercoledì invece 40 attivisti sono stati accusati di sedizione e rischiano fino a 10 anni di carcere (Was)